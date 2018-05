Ex brigadista de Fulvio Rossi por puñalada: "Es una posibilidad que se lo haya hecho él mismo"

Para qué voy a mentir. (…) Es una posibilidad que se lo haya hecho él mismo. Quizá él, en su inocencia dijo: 'Me apuñalo y la gente por lástima me va a hacer ganar"', dijo a Revista Sábado , con Piero Rosas (29), ex brigadista de confianza de Fulvio Rossi, refiriéndose al supuesto ataque que sufrió el ex candidato a senador por la región de Tarapacá cuando estaba realizando su campaña parlamentaria.

Rosas, entregó sus declaraciones a cinco meses de lo ocurrido, y que a pesar de la investigación no ha habido detenido ni sospechosos. Por lo mismo y en vista de los antecedentes que han trascendido, insistió en que ya no creería en la primera versión.

Por otro lado, Hans Gutiérrez, uno de los sospechosos al principio del caso, aseguró que presentará acciones civiles por difamación en contra de Rossi. Según contó ha tenido una serie de perjuicios, entre ellos, haber perdido su trabajo.