Cardenal Errázuriz llegó a Roma: "A todos nos llamó el Papa pidiendo que viniéramos"

Ayer por la mañana, el cardenal Francisco Javier Errázuriz emprendió su viaje a Roma para participar en la reunión convocada por el Papa Francisco. Fue hoy a las 07:05 horas cuando aterrizó en el aeropuerto y luego se trasladó al Vaticano, para prepararse para las conversaciones que se iniciarán mañana.

El arzobispo emérito de Santiago, no dejó de sorprender, pues el miércoles pasado había asegurado que no asistiría al encuentro. Por lo mismo, hoy argumentó su decisión, asegurando que “hay personas de la quinta edad que cuando toman una decisión no la cambian y otras, que son un poco menores, que la piensan y lo cambian", dijo a Tele 13.

Con ello, no se refirió a las razones particulares sobre el vuelco de su decisión, descartando que haya sido llamado personalmente por Bergoglio. “A todos nos llamó el Papa pidiendo que viniéramos", agregó.

Junto a esto insistió que “depende del Papa”, su permanencia en el comité de asesores, aludiendo que de todas formas podría ser reemplazado por alguien más joven.

"Yo no hago expectativas nunca de reuniones del Papa, porque el Papa es capaz de improvisar, y todos los que hacen vaticinios se equivocan", concluyó.