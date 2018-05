Juan Carlos Cruz respondió a dichos de obispos: "Que se vuelvan luego al planeta donde viven"

16:08 Luego de que el obispo de San Bernardo dijera que se había reunido con las víctimas del ex párroco de El Bosque, Juan Carlos Cruz y James Hamilton acusaron mentira en sus palabras.

Juan Carlos Cruz y James Hamilton, víctimas y denunciantes del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, se refirieron a los dichos de los obispos chilenos en la previa de su reunión con el Papa Francisco.

En una conferencia de prensa, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, afirmó que se reunió con muchas víctimas de abusos y sostuvo que "conozco a los que recibió el Santo Padre".

Por medio de su cuenta en Twitter, el periodista Juan Carlos Cruz, dijo que su conclusión de la declaración de los obispos (además de González, también estuvo en la conferencia el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Ramos), "es que son grandes actores, que ven una realidad y una verdad totalmente distinta a la que vemos la gente común, y que se vuelvan luego al planeta donde viven".

Además dijo que "yo que no lo he visto en mi vida. La verdad según obispos de Chile es bien distinta a la que vivimos todos".

Hamilton en tanto, en un breve mensaje dijo que "nunca me he juntado ni he hablado con ese personaje siniestro, impactante su capacidad de mentira".