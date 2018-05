Hijo de Menem y Bolocco acusa a su media hermana de no dejarlo ver a su padre

11:52 Máximo Menem dijo que Zulema Menem lo bloqueó de todos los medios y que ella es la única forma que tiene para comunicarse con el ex presidente argentino. "Los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame", agregó.

El hijo de Cecilia Bolocco y el ex presidente de Argentina, Carlos Menem, Máximo Menem, acusó a su media hermana Zulema de no dejarlo ver a su padre.

Por medio de una historia que compartió en su cuenta de Instagram, Máximo Menem dijo que "no les debería estar contando esto, pero no hay otra forma de que la gente se entere de lo que en verdad está pasando".

"Mi papá vive en Argentina y es muy difícil comunicarme con él. Zulema Menem es la única forma de que yo pueda hablar con él y ella me bloqueó de todos los medios", agregó.

El hijo de Bolocco además dijo que "las custodias de allá tienen orden a no contestarme" y agregó que "los teléfonos de la casa están bloqueados para cuando yo llame. Esto me da mucha pena, porque además mi papá no sabe que esto está pasando".