Camila Vallejo se enfrentó con Jorge Errázuriz por "cuestionario" sobre consentimiento sexual

La diputada PC, Camila Vallejo, se enfrentó a través de Twitter con el empresario Jorge Errázuriz, quien criticó su proyecto de ley, el que busca clarificar que una violación es cuando no hay consentimiento de la víctima.

Errázuriz ironizó con la idea, publicando un "cuestionario" ficticio, con testigo y ante notario, para tener una relación sexual con una mujer.

Vallejo respondió con molestia ante esto, acusando al empresario de desinformar a la ciudadanía. "Si para usted es tan difícil entender cómo NO VIOLAR (tan sencillo como no obligar a otra persona a hacer algo que no quiere) le sugiero buscar ayuda URGENTE", señaló.

"Por lo demás, se espera más del presidente de una fundación (aunque sea la suya propia) que estarle dando credibilidad a la primera estupidez que lee. El proyecto de ley NO exige firma y obviamente esa 'noticia' que anda circulando es falsa", agregó.

Errázuriz insistió en sus cuestionamientos y acusó a Vallejo y a Karol Cariola -la otra promotora de la iniciativa- de "ignorancia legal".

El proyecto pretende establecer que el "acceso carnal sin el consentimiento de la víctima, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, constituye violación y será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio".

Y agrega que "la mera inacción o falta de resistencia de la víctima no constituye manifestación de consentimiento" y que se entenderá que no hay consentimiento cuando "haya participación de más de una persona en la perpetración de los hechos".

En declaraciones a La Tercera PM , la legisladora comunista acusó una "caricaturización" a su proyecto.

"El consentimiento no debería ser tan difícil de entender. El respeto a la integridad y la dignidad del otro, el no obligar a alguien a hacer algo que no quiere no debería ser tan difícil de entender. Acá estamos hablando de miles de mujeres, niños y niñas que ven trágicamente vulnerados sus cuerpos, su integridad emocional. No es un tema para ridiculizar", señaló.

La idea de Vallejo surgió tras el caso "La Manada" de España, donde se atenuó la pena a los responsables por no considerar el ataque como una violación debido a la pasividad de agredida.