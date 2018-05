Estudiante que denunció a Carmona: "Tuve que restarme de muchos espacios; la expulsada implícitamente fui yo"

Sofía Brito, la estudiante de 5° año de Derecho en la Universidad de Chile que denunció por acoso sexual y laboral a Carlos Carmona (académico y miembro del Tribunal Constitucional), relató como ha sido todo el proceso desde que decidió no callar más.

En entrevista con el programa "Café con nata" de Súbele Radio y conducido por Natalia Valdebenito, Brito dijo que muchas veces pensó en cambiarse de carrera antes de hacer público lo que le había pasado.

"(Carmona) era un profesor muy importante. Cuando empecé a ser parte de su equipo de ayudantes, todo el mundo me decía que era la mejor oportunidad que podía tener en la vida. Me costó mucho hacer la denuncia, muchos me dijeron que no denunciara", recordó. Y explicó que esto último era por la importancia y connotación que tiene Carmona en el ámbito del Derecho y también del Estado.

"Eso hace muy difícil que le crean a una simple estudiante. Cuando denuncié sabía que tenía que restarme de muchos espacios, me costaba mucho ir a la universidad, sabía que me iba a topar con él. Al final la expulsada implícitamente fui yo", agregó.

La denuncia de la alumna desató una toma feminista a fines de abril en la sede de la Facultad, manifestaciones que se han ido replicando durante estas semanas por parte de diferentes grupos estudiantiles.

Brito, que se declara feminista de la "Izquierda Autónoma" recalcó que "uno se vuelve feminista por necesidad, no por leer un libro", especialmente por lo que ocurre en espacios como el metro o la calle.

La estudiante de Derecho también recordó que intentó ponerle límites a Carmona al comienzo. "La primera vez que me sentí incómoda yo le dije que había límites corporales (...) Justamente después que pasa este episodio, él empieza a manipular esta situación: que no podía trabajar conmigo si yo ponía límites, que él tenía que conocerme en todas las esferas de mi vida. Pueden haber relaciones de confianza mientras sean consentidas, pero esta seguidilla de hechos fueron difícil para mí de sobrellevar, hechos que fueron en escalada hasta que pasa (el episodio) cuando me quedé dormida en el sillón del tribunal", relató.

Asimismo, la universitaria de 5° año admitió que desde la denuncia el proceso en términos personales es desgastante: "En términos personales, ha sido mucho más pérdida y someterme a una revictimización, al juicio de la gente que me dicen en la cara que lo que yo viví no era tan grave".

La estudiante, que aún lleva nueve meses esperando una resolución, se plantea: "¿Qué hago si al final con esto yo no gano nada? tenía la oportunidad de trabajar con uno de los profesores más prestigiosos de Chile y me quedó en la total indefensión".