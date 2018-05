Perrito que aprendió a "comprar" galletas con hojas en Colombia enternece las redes sociales

La historia de un perrito de Colombia ha enternecido las redes sociales, luego que se viralizara que aprendió a pedir galletas en un kiosco llevando hojas de los árboles como si éstas fueran dinero.

"El negro" sólo observó por mucho tiempo lo que cientos de estudiantes del Instituto de Educación Técnica Diversificada hacían cuando iban a comprar al negocio del recinto: pasaban billetes y a cambio les daban lo que ellos querían.

Así fue como este inteligente animal llegó un día con una hoja y se apoyó en el mostrador en señal de "comprar" galletas. El Negro es un perrito callejero que finalmente fue adoptado por todos en el instituto al ganar su aprecio.

"El constantemente viene y compra sus galletas recogiendo hojitas, porque la hoja se parece mucho al billete acá. Como el señor de la cooperativa (negocio) no siempre le da su recompensa entonces siempre busca profesores o estudiantes para "comprarle" (...) igual no le gusta cualquier galleta, no le gusta las que tienen crema", contó Ángela García del instituto.

Para evitar que el Negro engorde con su constancia de ir a comprar, el personal quedó de acuerdo en darle de manera proporcionada las galletas.

"Cuando lo ves por primera vez casi quieres llorar, porque él encontró una manera de hacerse entender. Es muy inteligente y siempre viene por sus galletas diarias", agregó Ángela.