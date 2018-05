Tomás Jocelyn-Holt: "La calidad de la revolución se mide por el tamaño de los senos de sus musas"

12:35 El ex candidato presidencial criticó los pechos de las mujeres que salieron a marchar ayer contra la violencia machista.

El ex candidato presidencial, Tomás Jocelyn-Holt, se llenó de críticas al opinar sobre las mujeres que marcharon con el torso desnudo contra la violencia machista ayer en Santiago.

"Las francesas tenían, para la revolución francesa, pechugas más protuberantes, o al menos así lo pensó Delacroix. La calidad de la revolución se mide por el tamaño de los senos de sus musas. Si son turgentes, tanto mejor. Me temo que Chile deberá esperar", tuiteó, junto a la imagen de una joven con el torso desnudo en la Casa Central de la Universidad Católica, al lado del cuadro "La Libertad guiando al pueblo", de Eugène Delacroix.

El abogado se defendió y respondió a la mayoría de los comentarios negativos.

La joven de la imagen es una "niñita con tetas caídas" que "no está ni para mascarón de proa. Lo siento. La puedes mirar por todos los ángulos y no hay por dónde (...) Esa niñita está para una prótesis", publicó en la red social.

"Mi mamá a sus 88 años tiene pechos más firmes que esa niñita. Mi mujer los tiene más grandes. Sinceramente, el destape fue un faux pas (paso en falso)", agregó.

A su juicio, fue tergiversado. "No improviso lo que digo ni dejo de ponderar las reacciones que mis palabras dejarán. Si las digo es como un adulto y con la intención de que reflexionen. Hay gente que entendió bien lo que dije. El resto, no me amilana".