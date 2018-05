Víctima de Karadima: "Me emociona que lo que hablamos a puertas cerradas con el Papa se haya traducido en este documento"

Una de las víctimas de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, se refirió a la renuncia de todos los obispos de la Conferencia Episcopal y a la dura carta del Papa criticando al clero.

"Es inédito, es una cosa maravillosa. Me parece estupendo que presenten su renuncia. Esta iglesia no se merece a estos hombres, que son corruptos, criminales", dijo a CNN Chile.

El periodista comentó que "me emociona que lo que hablamos a puertas cerradas se haya traducido en este documento, hablando de corrupción, que habían destruido documentos legales, y que haya terminado en la renuncia de esta lacra, de estos obispos que han causado el hundimiento de la Iglesia Católica en Chile".

Cruz señaló que "ahora empieza un proceso de sanación" en Chile y espera que "el cambio no pase solo por cambiar a una persona, que se tomen su tiempo para encontrar hombres buenos, pastores distintos a los corrompidos por la elite y que empiece a renovarse de esa forma. Que intervengan los seminarios y que hagan cosas que produzcan frutos y que se dejen de mandar y de andar haciendo actos criminales".

Por su parte, José Andrés Murillo, sostuvo que "si no hubo ningún obispo que haya sido capaz de golpear la mesa y decir que se acabaron los juegos de poder, si no hubo uno solo capaz de hacerlo, me parece que tienen que irse todos".

"Si los obispos no se dieron cuenta de la gravedad, no se merecen estar en ningún puedo de poder, ni menos de la Iglesia", agregó.

Sobre el texto, Murillo comentó que "muchas de las cosas del documento estuvieron presentes en las conversaciones, pero es coherente con las conversaciones que tuvimos".

"Le dijimos al Papa que era importante que removiera obispos en la Conferencia Episcopal, que la descabezara, pero que no podía quedarse en eso, porque hacerlo era la evasión. Le dijimos que tenía que hacerse cargo del problema real, de cuál es la causa del abuso infantil en la Iglesia, de su encubrimiento".