Benito Baranda tras renuncia de obispos: "Dicen que tienen dolor, pero no se les nota en la cara"

Benito Baranda se refirió a la renuncia de todos los obispos por los casos de abusos sexuales, asegurando que "es lo que tenía que ocurrir".

"Las personas que hemos estado más cercana a esto, sabemos que es lo que tenía que ocurrir, lo que han hecho es develar el daño que se le ha hecho a la Iglesia por el ocultamiento. La destrucción de documentos es para incluso sacar gente de archivo", dijo a Tele13 Radio.

"La renuncia es lo que se debería haber hecho cuando todos están involucrados, dicen que tienen dolor, pero no se les nota en la cara, todavía un porcentaje no tiene cuenta del daño provocado, de lo cómplice que han sido en este daño", agregó.

Baranda sostuvo que "lo que denuncia el Papa son testimonios de las personas afectadas y yo creo que más de algún obispo lo hizo ver y no tuvo mucho apoyo. Una persona que tiene baja conciencia, como Caro, no fue capaz de levantar la voz y decir que había que parar. La sociedad chilena tiene un juicio duro sobre ellos, porque no fueron capaz de acompañar al pueblo de Dios y hacer vivir una vida más virtuosa. Esta catástrofe la tuvo que venir a revelar gente externa".

El activista social afirmó que "ahora viene un periodo duro donde se va a hablar más frecuentemente de delito, eso todavía causa malestar entre laicos chilenos, la verdad es que son delitos. Se han hecho movimientos para mover la prensa, parar reportajes y se han contratado agencias de comunicaciones para que esto no parezca tan desastroso, pero se termina mucho dañando a la Iglesia".