Juan Carlos Cruz dijo que obispos nunca les creyeron ni apoyaron a las víctimas

Juan Carlos Cruz, víctima y uno de los denunciantes del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, se refirió a los dichos de los obispos chilenos tras retornar de su reunión con el Papa Francisco, donde presentaron su renuncia luego de analizar los casos de abusos en la Iglesia chilena.Algunos de los obispos dijeron estar sorprendidos por los antecedentes que el Pontífice les reveló, respecto del informe realizado por el obispo de Malta, Charles Scicluna, donde entre otras prácticas, se acusó desaparición de documentos. Los prelados también declararon haber apoyado a las víctimas.Cruz apunto en Twitter contra esas declaraciones y dijo que "no sé si me da rabia, pena, pero ver a los cardenales Errázuriz, Ezzati, obispos Gonzalez, Ramos y otros, decir que le creyeron, que apoyaron a las víctimas"."No lo hicieron nunca. Con razón los echaron a todos si viven en una realidad paralela y no cambiarán nunca" dijo Juan Carlos Cruz.