Pancho Saavedra se enojó con quienes lo criticaron por subir una foto con Cecilia Pérez: "Ese no es mi Chile"

El periodista Francisco "Pancho" Saavedra se enojó con los seguidores que lo criticaron por compartir una fotografía junto a la ministra Cecilia Pérez en sus redes sociales.

La publicación fue realizada ayer junto a la vocera de Gobierno, donde explicó que se encontró con ella en un hotel de San Pedro de Atacama. Como tuvieron una grata conversación, decidió sellar el momento con una imagen que sacó "ronchas" entre los usuarios.

Como respuesta a todos esos mensajes negativos, el conductor de "Lugares que hablan" decidió subir un compilado de imágenes junto a otros políticos y escribió un extenso mensaje al respecto.

"Alguien me puede decir: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué provoca tanta agresión una fotografía con un político? ¿Si yo no soy político? ¿Y si lo fuera? Creo no tener por qué aceptar ofensas o descalificaciones", comenzó.

Y agregó, "nadie merece ser ofendido por sus creencias políticas o religiosas, ese no es mi Chile. Amo mi país por que siento y tengo la libertad de ser amigo de quien quiera y establecer diálogos con quien quiera. De eso se trata la democracia".

Saavedra aparece en el collage junto a Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, Marco Enríquez Ominani, Carolina Goic y Beatriz Sánchez. En ese sentido, sostuvo que desde su rol como comunicador respeta todas las "banderas, aunque no todas las comparta (...) estoy orgulloso de tener amigos desde el Frente Amplio hasta la UDI".

"Creo que un país que respeta, es un país que avanza. Soy una persona de convicciones claras, decente y honesto y no pretendo cambiar cualidades que me hacen feliz. Aplaudo a quienes así lo entienden y practican la tolerancia y el respeto. A quienes no lo hacen les digo fuerte y claro: ¡Basta de polarización!!".