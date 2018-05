Cadem: aprobación de Sebastián Piñera alcanzó el 55%

Según la última encuesta Plaza Pública Cadem, el Gobierno de Sebastián Piñera que lleva un poco más de dos meses en marcha, alcanzó en la tercera semana de mayo un 55% de aprobación.

En tanto, el 27% de la población lo desaprueba, otro 5% no lo aprueba ni desaprueba y el 13% restante, no sabe o no responde.

La aprobación que partió en marzo con un 51%, registró una subida de un punto porcentual en comparación al cierre de la semana anterior y una baja de tres puntos porcentuales si se compara con la primera semana de mayo.

En relación al gabinete, las personas aprobaron en 44% el desempeño del equipo de ministros que posee el Presidente, mientras que el 36% lo desaprueba. Un 4% no lo aprueba ni desaprueba y el 16% no sabe, no responde.

En este ítem la aprobación del gabinete tuvo una caída de un punto si se compara a la semana pasada, pero demostró una baja más abrupta en relación a la última semana de abril donde alcanzaron el 52%.