Ex cercano a Karadima: "Fui víctima de abuso de poder y manipulación"

El sacerdote Samuel Fernández, quien fue parte del círculo cercano de Fernando Karadima, contó que fue víctima de abuso de poder y manipulación por parte del ex párroco de El Bosque.

"Sí, efectivamente fui víctima de abuso de poder y manipulación. Toda esta cosa de que en vez de tomar uno las decisiones y confrontarlas con alguien, y que alguien con una especie de palabra relevada te diga si o no, apoyándose en la palabra de Dios, eso es muy violento. Gracias a Dios mi familia fue un punto de referencia importante y no quedé nunca solo", dijo a Tele13 Radio.

El religioso sostuvo que defendió a Karadima algunos meses, "hasta que me di cuenta que las acusaciones eran verdaderas y las pude reconocer mí, de lo que significaba una autoridad unilateral que no deja libertad para la discernimiento".

"Inicialmente quedé como paralizado (cuando salen las acusaciones) y rápidamente me pareció que no estaba en mi horizonte que eso sucediera. El abuso de poder lo vi, lo padecí, no tenía las herramientas para darme cuenta de lo grave que era eso. Yo vi la punta del Iceberg, no le di una connotación sexual, pero hoy se hacen verosímiles todas las cosas que se dijeron, pero yo me demoré meses en hacer este proceso. Para evaluar y valorar el abuso de poder y sexual, no basta el sentido común, las dinámicas psicológicas son complejas, se requiere una formación mayor para entender las dinámicas que son complejas", manifestó.

Sobre la reunión del Papa con un grupo de sacerdotes víctimas de abusos sexuales, de conciencia y de poder, Fernández sostuvo que "felizmente la sociedad actual ha tomado conciencia de la gravedad de los abusos, pero queda camino para que podamos reconocer lo graves que son los abusos de conciencia y la manipulación. Que vayan personas abusadas de poder, eso es una gran señal para mostrar que hay que poner y dar la lucha contra el abuso de poder, que estuvo en la entrada del abuso sexual".