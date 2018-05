Diputado Saffirio afirmó que el Sename "es una institución que no puede ser reparada"

El diputado René Saffirio se refirió a la crisis en el Servicio Nacional de Menores (Sename), afirmando que no se puede reparar.

"Es una institución que no puede ser reparada, es como los vehículos del año '20 que no pueden entrar a circulación porque no dan el ancho", dijo a radio ADN.

El parlamentario criticó que "el gobierno pone el tema económico por sobre la reformulación del sistema, antes que el sistema sea cambiado. Le vamos a dar el dinero a todos los organismos que violaron los derechos humanos y no supieron cumplir con los niños".

Saffirio sostuvo que "las muertes se produjeron durante 11 años en centros atendidos por el Sename y por privados. Primero tenemos que definir qué modelo de protección queremos para el país y luego tenemos que ver cómo ejecutamos, pero se está haciendo al revés, si sigues haciendo lo mismo va a seguir siendo igual", reclamó.