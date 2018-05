Antonella Ríos responde a las críticas por su nuevo romance: "Me han dicho que soy asquerosa"

La actriz y locutora radial Antonella Ríos salió a defenderse por todas las críticas que ha recibido respecto a su nuevo romance con el joven modelo, 21 años menor que ella.

En una publicación reciente en su cuenta de Instagram, la presentadora se aburrió de los malos comentarios: "Entiendo que esos insultos y maltratos hacia mi es solo una manera de hacer catarsis y de a poco respetar y ser más empatico practicando la sororidad", escribió.

El fin de semana fue que ella compartió las primeras imágenes junto a Javier Muñoz, celebrando justamente el cumpleaños número 22 de él, a quien conoció en un gimnasio en el sector oriente de la capital.

Desde entonces la actriz ha recibido comentarios negativos por su nueva relación, que a pesar de no ser un pololeo formal, ella afirmó que le gustaría que perdurara el vínculo.

"Ante todo y como muchas mujeres chilenas ,soy madre, mujer y amiga. Somos muchas cosas y tenemos derecho a hacer o rehacer nuestra vida, no solo por nosotros si no que para que nuestros hijos vean que estamos felices y plenas", comenzó su mensaje en Instagram.

Y agregó que lamenta que las mismas mujeres, "critiquen y se ensañen con un asunto que tiene a los involucrados muy felices y con eso me refiero a que este es un momento especial de nuestras vidas".

Ríos, que bloqueó los comentarios de una de sus fotos junto a Javier, dijo que le han dicho de "todo" en sus redes sociales desde que se supo el romance.

"Me han dicho de todo, que soy asquerosa, que soy vieja caliente entre lo más suave. Pero...saben que? No acusó recibo pues siempre he actuado con respeto y movida por el amor. Me saco la cresta por mis hijos, busco oportunidades y trato de que vean a su mamá feliz".