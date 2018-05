Defensoria Penal refutó tesis del fiscal Guerra de fracaso de reforma penal adolescente: "Es una conclusión apresurada"

El jefe de la Unidad de Defensas Especializadas de la Defensoría Penal, Pablo Aranda, salió al paso de los dichos del fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien ayer sostuvo que el crimen de La Reina y el prontuario del detenido por el caso, son a su juicio, el reflejo del fracaso de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

"Me parece que es una conclusión bastante apresurada. Ahora, obviamente, ante un delito de esta gravedad nadie puede quedar impávido y estamos hablando de verdad de un delito grave, gravísimo, no hay doble lectura en eso, pero de ahí a sacar una conclusión de una ley que lleva más de 10 años de aplicación ha sido un fracaso, me parece que no corresponde" dijo Aranda en entrevista con radio Universo.

Según Aranda, las cifras de la Defensoría Penal muestran un descenso de 30% de delitos protagonizados por jóvenes sobre la base de ingresos al sistema y que, sólo el 5% de quienes ingresan a él responden a perfiles como el de Ariel Mena, acusado por el crimen de La Reina. "Lamentablemente estos jóvenes están mediados por el tema del consumo de droga, los pares disruptivos, mal control parental, desescolarización, hay un cúmulo de factores que llevan a que un joven cometa un delito" dijo.

Para Aranda no sucede que "un día un joven se levante y diga: ‘hoy voy a empezar mi carrera delictual’, eso no es así. Hay un abandono previo que en estos casos. Los de mayor dificultad en el tratamiento, en la intervención parten desde muy temprana edad, ahora hay un 80 o 85% de jóvenes que pasan y que no vuelven a cometer delitos, que continúan una vida normal por decirlo, que no reinciden".

El jefe de la Unidad de Defensas Especializadas, dijo que "hace 10 años, defendían a un aproximado 35 mil jóvenes al año y que el año pasado, el 2017, fueron 23 mil. A la fiscalía, el 2008 ingresaron cerca de 70 mil jóvenes y en el año 2016 esa cifra bajó a 50 mil casos. Estamos hablando de bajas importantes y de hecho, desde el año 2011 a la fecha, el sistema penal juvenil viene a la baja".