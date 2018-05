Convocaron a una nueva marcha feminista para el 6 de junio

Organizaciones feministas convocaron a una nueva marcha para el próximo 6 de junio.

Las agrupaciones no están conformes con la agenda de equidad de género anunciada por el Presidente Sebastián Piñera.

La representante de la Coordinadora Feminista Universitaria, Amanda Mitrovic, dijo que "los cambios legislativos, como el cambio en la Constitución que propone el Presidente son simbólicos y necesarios, pero no suficientes, por eso el movimiento se va a seguir radicalizando y hoy día no vamos a bajar la mano frente a estas demandas".

Las dirigentas exigen la renuncia de los ministros de Educación y Salud, Gerardo Varela y Emilio Santelices, respectivamente, junto con la salida del seremi de Educación del Biobío, Fernando Peña, y del jefe jurídico del Mineduc, Tomás Henríquez.

"No nos vamos a sentar a conversar hasta que estas cuatro personas sean destituidas y salgan de sus cargos, porque por ahora nosotros no creemos que sean personas válidas con las que conversar esta temática, porque no están entendiendo la profundidad del conflicto", recalcó.