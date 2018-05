Sacerdote de Villa Prat: "Denunciamos los abusos al nuncio apostólico. Después de un año nunca más habló"

Sergio Cubillos, párroco de Villa Prat, localidad ubicada a cerca de 50 kilómetros de Talca, pidió ayer la salida del obispo de la capital del Maule, Horacio Valenzuela y, arremetió contra el nuncio apostólico, Ivo Scapolo, luego de una reunión que el prelado tuvo con el clero para analizar la cita de los obispos con el Papa.

Según informó El Mercurio, Cubillos dijo que "denunciamos los abusos al nuncio apostólico Ivo Scapolo, después de un año nunca más habló y le entregamos todos los antecedentes. Después de insistir me dio una cita, pero no me recibió".

Respecto del obispo de Talca, el sacerdote dijo que "le he dicho varias veces que se fuera, en privado y en público".