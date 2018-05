Familia de estudiante fallecida del Nido de Águilas: "Cuidado con el bullying, aquí tienen los resultados"

En una emotiva ceremonia, familiares, amigos y la comunidad del colegio Nido de Águilas despidieron a Katy Winter, la joven de 16 años que fue encontrada muerta en un café Starbucks tras un presunto episodio de ciberbullying.

En el responso, su abuelo Guillermo Zamorano fue enfático en su rechazo al acoso escolar, el que habría sido clave en la situación que afectó a su nieta.

"Tienen que haber (en la ceremonia) niñas del colegio, del colegio donde ella estudiaba, en el Nido de Águilas. Cuidado con esos juegos de bullying, aquí ven los resultados", señaló.

Su madre, Evelyn Zamorano, habló sobre un episodio que había ocurrido en su antiguo colegio, La Maisonnette, donde luego de un exitoso paso por festivales musicales en París le hicieron un mural en su honor, el que terminó siendo rayado por algunas de sus compañeras.

El ministro de Educación, Gerado Varela, asistió a la ceremonia y afirmó a La Tercera que "esto es una demostración más de lo importante que es que los niños se cuiden, la buena convivencia al interior de los colegios. Lo importante de esto es sacar lecciones, en este minuto lo único que podemos hacer es acompañar a la familia, rezar por la comunidad y por Katy que no merecía esto".

La niña era fanática de la cantante estadounidense Taylor Swift, por lo que su padrastro, Emmanuel Pacheco, inició una campaña para que la artista escuche una de las canciones que grabó en la plataforma Soundcloud.

@taylvrswift@taylornation13@TaylorSwift_IFC@tswiftdotcom if you can help us, “People throw rocks at things that shine” was how we always brought her up until Tuesday when she couldn’t take it anymore... and today we are saying goodbye