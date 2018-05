Directora del Sename tras auditoría: "Es un sistema de cárceles de niños"

La directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Susana Tonda, se refirió a los resultados de la auditoría a los centros de administración directa del Estado, que reveló falencias en materia de educación y de salud, entre otros.

"Lo que más me impacta es que es un sistema de cárceles de niños, es un sistema carcelario, un sistema de encierro (...) Son niños que tienen problemas de ciertos temas de salud mental, de retraso escolar, pero además dañados porque han sido abusados, han sido abandonados", dijo a T13

La funcionaria sostuvo que "el modelo de intervención de las residencias no solo es un problema de infraestructura, hay que hacer un modelo de intervención diferente. Tenemos que tener profesionales distintos y requerimos apoyo para que estos niños tengan una vida lo más normal posible".

Tonda manifestó que "hay cambios estructurales fuertes que van acompañados de cambios legislativos y que van a beneficiar más a futuros niños, pero eso no significa que no tengamos que tener medidas para afectar hoy. Los niños que están en protección no son presos, ojalá que tengan todo el tipo de interacción social, hay algunos que abandonan y vuelven para consumir drogas, hay otros que no vuelven nunca".