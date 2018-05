Matthei dijo que ordenanzas por el acoso callejero "no están bien pensadas"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cuestionó las ordenanzas contra el acoso callejero que han impuesto las comunas de Recoleta y Las Condes.

En una entrevista a radio Universo , la edil se refirió a la primera multa por ofensa que se entregó en el municipio dirigido por Joaquín Lavín, donde se sancionó a un hombre que le dijo a una mujer "Coma más ensalada para que conserve su linda silueta".

"Si el señor estaba vendiendo ensaladas, era una forma quizás poco elegante de promocionar sus ensaladas. (…) Si alguien a mí me dice 'rucia momia' en la calle, me han dicho de todo, me han dicho 'vieja rica', de todo. A lo que yo voy es que si alguien me dice 'momia', ¿es más ofensivo que le digan 'coma ensalada para conservar la silueta'?, ¿también van a ir a pasarle un parte? ¿Vamos a multar todo lenguaje ofensivo?", señaló.

Matthei continuó y se preguntó "¿qué es lo que consideras ofensivo?, si te digo 'pelao' ¿es ofensivo o no es ofensivo? O 'gordita', si la señora es a lo mejor gordita. ¿Es o no ofensivo? ¿Dónde ponemos el límite? Yo encuentro que todas estas medidas que no están bien pensadas, no están estudiadas".

La edil señaló que para cambiar la situación "debe haber un cambio cultural... que los hombres no sientan que la mujer están allá abajo, que no sientan que ayudan en la casa y sientan que con son co-responsables de lo que ocurre en el hogar".

"En vez de quedarnos en medidas efectistas, tenemos que ver cómo cambiamos el tema cultural, cerró.