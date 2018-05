Rector de la UC tras reunión con alumnas: "Hemos pedido que la toma se entregue a la brevedad"

Hoy, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, sostuvo una reunión por más de cuatro horas con las dirigentas de la toma feminista de la Casa Central , confirmó que continuarán con las negociaciones, agregando que no realizarán sumarios internos durante el fin de semana. Con ello, según consignó Cooperativa, la autoridad precisó que la conversación "fue muy grata".

"Nosotros hemos pedido que todas las negociaciones, que van a ser de mediano y de largo plazo, se hagan en una situación de no toma. (…) Hemos pedido que la toma se entregue a la brevedad", dijo.

Si bien, las estudiantes no entregaron una respuesta inmediata, pues deben discutir lo ocurrido en Asamblea, Sánchez, reiteró que esperan tener noticias durante las próximas horas.

"Les hemos dado la seguridad de que no habrá sumarios ni hoy día ni mañana, hemos dado seguridad de que este fin de semana por supuesto no hay ninguna posibilidad de solicitar ningún desalojo, pero también yo he sido bien enfático en decir que si esto se prolonga yo no puedo seguir dando estas seguridades a partir del día lunes", enfatizó.

En el cronograma del rector se estipuló una próxima reunión con estudiantes contrarias al movimiento.