Familiares de menores con alergia alimentaria se manifiestaron en todo Chile para exigir incorporación al GES

18:06 Con el lema de "Nuestros hijos no pueden esperar" llaman a visibilizar este problema que aqueja a más de 4 mil familias en Chile con diagnóstico confirmado de Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) y/o Alergia Alimentaria Múltiple (AAM) y que pertenecen tanto a Fonasa e isapres.

Familias de todo el país impulsadas por la Agrupación “Somos Voz, alergias alimentarias”, se congregarán este sábado 26 de mayo en distintas ciudades del país para exigir el ingreso de la Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV) y/o Alergia Alimentaria Múltiple (AAM) al sistema de Garantías Explícitas en Salud, GES.

“Hacemos un llamado a este gobierno a no hacer oídos sordos ante la urgencia de más de cuatro mil familias que hoy clamamos nuestro derecho legítimo de una respuesta estatal que de garantía no sólo a nuestros niños/as sino a todos/as aquellos que prontamente serán diagnosticados con esta dolorosa y costosa enfermedad”, señalaron desde la agrupación.

A través de la manifestación nacional, unida bajo el lema“Nuestros hijos no pueden esperar”, padres y madres esperan visibilizar y denunciar además el sistemático rechazo a sus licencias médicas, pese a tener todos los antecedentes médicos que respaldan dicha decisión; la demora en la entrega de leches en el sistema de salud público; el estancamiento en la promesa del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet de extender el beneficio de entrega de leches al sistema privado; la falta de médicos especialistas en todo el país que puedan tratar esta enfermedad; la ausencia de acompañamiento a las familias y la falta de protocolos de salud en redes de cuidado infantil como jardines.

Según las cifras del Ministerio de Salud del 2017, más de 4 mil familias en Chile, un 5,5% de la población infantil, padece esta enfermedad. El aumento de casos y la falta de propuestas del gobierno obligó a estos padres a visibilizar esta situación y exigir medidas de parte de las autoridades.

Consuelo Sepúlveda, psicóloga y madre de un niño con Alergia a la Proteína de la Leche de la Vaca y Alérgico Alimentario Múltiple, indicó que “Nuestra maternidad se ve vulnerada por la falta de políticas hacia esta enfermedad. Muchas madres y padres sacrifican sus puestos de trabajo para poder cuidar a sus bebés, pues en las salas cunas no existen protocolos seguros de cuidados para su alimentación. El rechazo y el no pago de licencias es altísimo, nos vemos enfrentadas a grandes crisis económicas en nuestras familias por no tener cómo costear los alimentos y gastos médicos tan altos. Todo estos lleva a muchas madres y padres a cuadros depresivos severos que afectan aún más la salud del núcleo familiar”.