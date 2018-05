Obispo González y críticas a su designación: “Han sido muy injustos”

El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, respondió en entrevista con Radio Universo, a las críticas a su nombramiento en el Consejo de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal, en reemplazo de su par de Rancagua, Alejandro Goic.

González, cuyo nombramiento fue criticado por las víctimas de Karadima, aclaró que se trata de un cargo interino y dijo que “había dos obispos ahí y si un obispo decide que ya no puede seguir por las razones que conocemos, el que tiene que hacer cabeza mientras tanto, hasta que el comité permanente de la Conferencia Episcopal decida lo que corresponde, soy yo porque es así la cosa. Pero nadie dice que yo voy a ser el que…. Y quizás las dificultades actuales es que sea mejor otro tipo de solución que esté un obispo, tenemos un grupo de expertos muy importante”.

“No conozco a ninguno de los tres. Efectivamente en Roma dije que había recibido a muchas víctimas y a las víctimas que había recibido el Papa, pero me estaba refiriendo a las víctimas de la Nunciatura, sobre todo a una de ellas, y a las víctimas que fueron a la comisión Scicluna, que es el grupo más singularizado de los maristas. Pero nunca recibí ni conozco siquiera, ni he estado, ni he intercambiado una palabra con las víctimas del caso Karadima y por lo tanto acepto que haya un enojo raro no sé por qué, de decir que tengo una empatía de piedra. Bueno, hay que recibir los insultos en esta vida y sobre todo si uno es cristiano como lo recibió el señor, y soy muy claro en eso. Y por lo tanto no me producen… sí dolor sí porque ser insultado públicamente es algo duro pero es nuestra condición” dijo González.

“La ideología muchas veces ciega un poco y estamos buscando la verdad en esto.Llevo años trabajando en esto, en silencio y oculto, al lado de don Alejandro Goic… creo que es una cosa injusta no más y mucha gente lo ha captado” agregó el obispo ante los cuestionamientos a su designación.

Consultado sobre las críticas a que mostró más cercanía al obispo Juan Barros de Osorno que a las víctimas, el obispo de San Bernardo dijo que “en Iquique estuve más cerca de él porque él mismo me lo pidió, se sentía muy solo, él tenía que decidir entre ir o no ir. Entre nosotros no hay ‘oye viejo estai haciéndolo mal’ (…) pero en las otras partes del viaje estuve con los otros obispos”.

Respecto de por qué no escuchó a las víctimas, dijo que “no tenía esa competencia, ese consejo hasta ahora no ha tenido la competencia para escuchar víctimas (…) ahora tenemos que pasar a una realidad distintas. Han sido muy injustos porque han sido demasiado duro, pero yo lo he recibido como una cosa que es propia de nuestro trabajo y realidad de sacerdote, al Señor lo trataron mal ¿no?”

Cita en Roma

González además entregó detalles de la reunión que la Conferencia Episcopal tuvo en el Vaticano con el Papa Francisco y dijo que “El Papa la lee (la carta) tranquilamente sentado en una mesita delante de todos nosotros y después se levanta y dice ‘yo quiero que mediten esta carta’. Y después cada uno se llevó su copia para leerla”.

“El Papa quiso que cada uno hiciera su reacción y cada uno habló y hablamos todos y naturalmente que es fácil preveer que muchas de las reacciones fueron eso. Esta dureza de que estamos ante el sucesor de Pedro. Si sacas la fe de esto no se entiende nada, vuelvo a insistir, estábamos ante el vicario de Cristo y sucesor de Pedro y por lo tanto el que va donde él va a buscar luz y encuentra luz (…) y teníamos claro que él tenía una opinión como la que está en ese documento respecto de lo que es la Iglesia en Chile” dijo González.

El obispo además abordó las renuncias presentadas por casi la totalidad de los miembros de la Conferencia Episcopal e indicó que “nació de muchos al leer el documento. Lo que queríamos es que el Papa tuviera disponibilidad para hacer lo que le parezca oportuno (…) Nadie podrá decir que estamos pegados a las pegas”.