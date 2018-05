Revelan nuevos audios entre integrantes de "La Manada" donde se refleja su obsesión por el sexo

En el programa español "Ana Rosa" revelaron nuevos audios pertenecientes al grupo de WhatsApp que tenían los integrantes de "La Manada", cinco de ellos conocidos sentenciados por cometer un abuso sexual en Pamplona, en la madrugada durante las fiestas de San Fermín en 2016.

Las notas de voz fueron enviadas al grupo de mensajería instantánea antes de viajar a los Sanfermines de 2016. En ellas quedó la evidencia de la obsesión que tenían los sevillanos por el sexo, sus fantasías y otras bromas macabras donde imaginaban “coger a un vasco y hacerle cantar la canción ¡Que Viva España¡, de Manolo Escobar, con un pistola en la cabeza”.

En otro de los audios dicen: “Nada más te digo que vengo de depilarme, tío... estoy ahora mismo que madre mía... escúchame, ¿sabes? Si no follo, si no follo me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar, carajo ya”.

Aunque estos audios no tienen nada que ver con el episodio por el que fueron condenados los cinco integrantes a nueve años de prisión, el tema se encuentra en la palestra luego que se conociera la sentencia por el caso recién en abril pasado, y que generó un amplio debato en la opinión pública.

Esto porque fueron condenados por abuso sexual y no por el delito de agresión sexual agravada que veí­a la Fiscalí­a.

Tanto el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han presentado recurso contra la sentencia del caso. Mientras que el primero pide 18 años y 9 meses de prisión y libertad vigilada durante 10 años; el Ayuntamiento de Pamplona también presentó un recurso, ya que califica como abuso sexual los hechos ocurridos.