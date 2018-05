Ex religiosa relató que fue abusada sexualmente por una monja: "Me hicieron callar"

Consuelo Gómez fue monja por casi 20 años y ahora tras largas terapias psicológicas y psiquiátricas ya no tiene miedo de compartir su verdad y lo que le pasó en esos años.

"Ahora se trata de lo que yo siento y de lo que yo digo. Nadie me va a poder decir lo que tengo que sentir o pasar (...) casi no podíamos sentir, porque nos ordenaban todo", dijo.

La mujer que hoy tiene 37 años relató que en 1998 después de salir del colegio, ingresó inmediatamente a las Hermanas del Buen Samaritano en Molina, congregación fundada por una religiosa española.

De acuerdo a Emol , Gómez dijo que al principio todo partió con restricciones de visitas, horarios e incansables horas de trabajos que no fueron remuneradas. "No podíamos hablar con gente de afuera, porque nos decían que eran amistades particulares y que no nos correspondía.". Los llamados de familiares se limitaban a 10 minutos y las visitas a una vez al mes.

Cunado supo la muerte de su abuelo al interior de la congregación, ella entró en depresión y se enfermó, le salieron herpes en todo el aparato digestivo. "". Tampoco le avisaron a sus padres sobre su condición.

En 2000 comenzó lo peor cuando la congregación la envió a España: "Ahí sí que el trabajo era de verdadera esclava". Eso desató en ella una crisis nerviosa y anorexia. Y además, allá fue donde una monja abusó sexualmente de ella.

. Y todos sabían y me hicieron callar.Pero ahora comprendí que esta es una historia que yo viví, que es mía, y que no soy la única", sostuvo.

Consuelo detalló que cuando iba al baño, la monja la seguía y. "Me forzaba física y psicológicamente a hacer cosas que yo no quería".

La presión fue tanta que se atrevió de inmediato y le contó todo al director espiritual del recinto. Sin embargo la respuesta no fue la esperada. "Me hicieron callar., y yo, por miedo, porque estaba lejos de mi familia, me quedé como parapléjica", agregó.

En ese lugar también dijo que había mucho acoso de los sacerdotes, capellanes y directores espirituales. "Muchas tocaciones indebidas. Se les iban las manos hacia zonas que no debían. Esto pasaba también en Chile, pero en España lo defendían mucho y aceptaban este comportamiento".

Estando allá pasó por Tenerife y Loja, donde cuenta que vio cosas como presbíteros tomando sol completamente desnudos en el patio. Volvió en 2008 a la Nunciatura Apostólica de Providencia.

Según detalla, trabajaba como administrativa, pero era una empleada más. "Nos tocaba hacerle todo a los curas: levantarnos temprano a preparar el desayuno como ellos querían, hacer el almuerzo como lo pedían, hacerles la cena, limpiar la cocina, tener que acompañarlo.

"Me ha costado volver a vincularme con mi familia y confiar en el mundo, porque fueron casi 18 años de estar sometida a un régimen. Ya no se puede decir que estuve en un convento buscando a Dios, porque nunca tuve la posibilidad de hacerlo", finalizó. El año pasado, Consuelo finalmente dejó los hábitos.