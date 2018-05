Congregación pidió perdón a ex religiosa que denunció abuso sexual por parte de una monja

La Congregación de las Hermanas del Buen Samaritano pidió perdón a la ex integrante de su organización, Consuelo Gómez Pinto, quien denunció un abuso sexual contra ella, el que fue cometido por una monja en España.

En una declaración, el grupo religioso con sede en Molina, Región del Maule, afirmó que "manifestamos con dolor que conocíamos el relato de los graves hechos ocurridos al interior de nuestra comunidad religiosa, las medidas que tomamos y la actitud que tuvimos entonces no estuvieron a la altura de nuestra misión y vocación, a imagen de Jesús. Debimos acoger y acompañar, y no lo hicimos. Debimos disponer garantías para que estos hechos no se repitieran, y tampoco lo hicimos en su momento".

"Pedimos perdón a Consuelo Gómez Pinto, nuestra hermana en Cristo. Lo pedimos con humildad y sabiendo que esta petición por sí sola no repara el daño causado", agregaron.

Tras esto, afirmaron que la madre general, Patricia Ibarra Gómez, instruyó a una investigación canónica por los hechos y que los antecedentes también serán enviados a la Consejo Nacional de Prevención de Abusos y con la Comisión Diocesana de Prevención, para que se trabaje en un protocolo ante estos casos.

"Con pesar, señalamos que no siempre en nuestra comunidad religiosa se ejerció la autoridad correctamente, por este motivo, desde hace dos años iniciamos un proceso de renovación integral de la congregación", reconocieron.

La ex religiosa relató hechos que habrían ocurrido hace 20 años, y los que recientemente se atrevió a contar luego de largas terapias psicológicas y psiquiátricas por el miedo que le provocaban las revelaciones.