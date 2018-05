Piñera presentará reforma al sistema de pensiones durante la Cuenta Pública

En conversación con T13, el ministro Secretario General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, salió al paso de las críticas, luego de que el Ejecutivo retiró del Congreso el proyecto de reforma constitucional para crear el Consejo de Ahorro Colectivo y reveló que el presidente Sebastián Piñera, anunciará la reforma al sistema de pensiones durante la cuenta pública de este viernes.

Blumel dijo que las críticas de la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández, quien acusó al Ejecutivo de no respetar el trabajo del Congreso, “tiene que ver de manifestar una frustración por un proyecto que era importante y que ellos nunca lograron tener acuerdo”.

“Tenemos nuestra reforma de pensiones que el presidente va a presentar en la cuenta. El otro proyecto no tenía mayoría y había sido rechazado por la misma falta de consenso en la Nueva Mayoría” dijo el secretario de Estado.

El titular de la Segpres dijo además que, entre los pilares de la reforma que presentará el Mandatario, estarán “aumentar los recursos del pilar solidario para subir las pensiones básicas, crear una pensión especial para las mujeres y un aumento para la clase media”.

Respecto de las diferencias al interior del oficialismo en materias valóricas, reflejadas en la indicación a la Ley de Adopción, el ministro Segpres dijo que “lo prudente es encontrar posiciones de consenso para hacer reformas. Lo central es una reforma que busque que tengamos una nueva ley de adopciones, que se procuren y se acorten los procedimientos, se fijan una serie de criterios en función del interés del niño, esto es algo que resuelve el juez de familia y se busca un proceso de adopción que sea lo menos traumático posible, que sea ágil y que vaya en beneficio de los niños que han visto vulnerados sus derechos.. Las reformas las queremos consensuar y discutir en nuestra coalición para luego discutirla con la oposición”.

Sobre el matrimonio igualitario, Blumel dijo que no está considerado como parte del programa del gobierno y “ no es parte de las prioridades fundamentales”.

El titular de la Segpres también respondió a las críticas de la oposición por la designación de Juan Benavides en Codelco y dijo que “la oposición todavía está un poco golpeada por la derrota, quizás no se la esperaban, todavía hay un cierto sector de la oposición que está actuando de manera muy constructiva, pero también hay una oposición odiosa que no asimila la derrota electoral. Benavides no fue condenado por colusión (en el caso farmacias) y esto de ir estar yendo a la Contraloría, eso es obstruccionismo”.