Mike Patton homenajeó a Violeta Parra en Italia

El cantante interpretó "Qué he sacado con quererte" de la artista chilena.

El músico Mike Patton volvió a interpretar un tema de Violeta Parra.

Lo hizo en Modena, Italia, en el estreno de su nuevo proyecto "Forgotten Songs", junto al destacado pianista Uri Caine.

El líder de "Faith no More" versionó "Qué he sacado con quererte" de la artista chilena.

El dúo también interpretó "Retrovertigo" de Mr. Bungle, "Malagueña Salerosa" de México, "Raining Blood" de Slayer, "Vuelvo Al Sur" de Astor Piazzolla, "Storia D’amore" de Adriano Celentano, entre otras.