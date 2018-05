Ex esposa de Sylvester Stallone espera su quinto hijo a los 54 años

La exesposa de Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, está embarazada a sus 54 años. Así lo ha demostrado en redes sociales la intérprete de The Red Sonja y Rocky IV, quien lució su enorme panza de embarazo en Instagram.

La actriz danesa, que fue ícono de los años 80, escribió junto a la imagen, "crece la familia" y "momento feliz, ondas positivas". Este sería su quinto hijo, el que se sumará a cuatro hijos varones de entre 23 y 34 años.

También ha tenido varios maridos: Raoul Meyer, Sebastian Copeland, Stallone, Kasper Winding y su quinto esposo, el productor televisivo italiano Mattia Dessì de 39 años.









Después de su exitosa carrera en el cine, Nielsen se ha dedicado a los programas de reality en los últimos años, tales como The Surreal Life, Celebrity Big Brother y la versión alemana de Dancing with the Stars.