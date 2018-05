Narváez dijo que la defensa del legado de Bachelet "no es por el fetiche de defenderlo"

09:00 La ex vocera afirmó que "es porque hay un sentido más profundo que tienen esas transformaciones que eran necesarias para Chile".

La ex vocera de Gobierno, Paula Narváez, se refirió a la reunión de la ex Presidenta Michelle Bachelet con sus ex ministros y a la defensa del legado de la anterior administración.

"No es por defender el legado por el fetiche del legado, es porque hay un sentido más profundo que tienen esas transformaciones que eran necesarias para Chile", dijo a Tele13 Radio

"Hay un elemento de defensa de las transformaciones y no del legado por el legado como yo trato de insistir siempre, sino de las transformaciones", agregó.

Respecto a la cuenta pública de mañana, la ex ministra dijo que "la primera es especial porque marca una hoja de ruta, veremos de qué se trata el gobierno. En estos tres meses han tenido que correr su preocupación a temas que no están en su ADN y eso los ha tenido complicados, entonces veamos qué es lo que el Presidente le propone al país".

Sobre la fundación de la ex Mandataria, Narváez sostuvo que "próximamente vamos a hacer el lanzamiento y espera que todos pueden colaborar, todos dijimos que teníamos la intención de apoyar, siempre ser un aporte a la discusión pública de Chile y ella tiene algunos sellos que son importantes y quiere reafirmar, como la agenda de género, de infancia y de medioambiente. Ayer hizo una mención a los jóvenes, que a lo mejor no militan, pero que quieren hacer un aporte al debate".

La ex portavoz también manifestó que Bachelet descarta la posibilidad de presentarse nuevamente a la Presidencia, "es suficiente", dijo, "pero eso no quita que se vaya a restar del debate de ideas. Cuando hay un referente uno se identifica con el liderazgo y con lo que ella ha llevado adelante en los gobiernos. Los sellos de su gobierno son demasiado potentes que la transforma en un referente del progresismo", enfatizó.