Carlos Menem Jr. dijo que a su papá "le salió caro en todo aspecto" haber estado con Cecilia Bolocco

El hijo del expresidente de Argentina , Carlos Menem Jr., se refirió a Cecilia Bolocco tras la polémica que inició hace unas semanas y que involucra a la ex Miss Universo, su hijo Máximo y Carlos Menem.

“No me sentaría con Bolocco, no hay chance, no me interesa. Me gustaría hablar con Máximo, con ella no tengo nada que arreglar. No tiene nada que ver conmigo”, dijo enfático el hijo del exmandatario.

Según La Cuarta , sus declaraciones fueron más allá y también lanzó fuertes dardos a Bolocco indicando que sólo estuvo con su padre por interés y no por amor.

"Creo que no estuvo enamorada de mi papá. Vi cosas que no me gustaron, y como dije antes, condiciones. Le salió caro en todo aspecto, caro ver al nene, caro todo (…) no trae a Máximo, pero viene por 50 lucas gringas”, agregó.

La polémica comenzó después que Máximo Menem publicara un mensaje en sus redes sociales donde dijo que no tenía posibilidad de ver a su padre porque su media hermana se lo impide.