La pareja de bailarines que sorprendió en show de EE.UU.: "No parábamos de llorar de la emoción"

14:32 Karen Forcano y Ricardo Vega son quienes dejaron con la boca abierta a Jennifer López y el resto del jurado en el programa "World of Dance".

Karen Forcano y Ricardo Vega son los protagonistas del viral del momento. Se trata de la pareja chilena-argentina de bailarines que deslumbraron con su salsa y dejaron atónito al jurado del programa estadounidense "World of Dance", el que incluía a Jennifer López, Ne-Yo y Derek Hough.

La bailarina, de nacionalidad argentina, confesó que después de ver las reacciones del jurado en el video lloró de la emoción junto a su compañero.

En entrevista con Emol , confesó que haber llegado hasta esta instancia no ha sido fácil, pese a que se han convertido nueve veces en campeones mundiales de salsa cabaret.

"Ahora tuvimos el mayor puntaje de la competencia de toda la historia del programa. No parábamos de llorar de tanta emoción. La gente vio nuestro trabajo, por lo que estamos luchando hace años", indicó Karen.

Para llegar a "World of Dance" debieron enfrentarse a un duro casting, pero estuvieron dispuestos para poder estar en el espacio donde cualquier "bailarín quisiera estar".

"No es solo el hecho de estar en televisión, sino porque los bailarines, los conductores, el jurado, no es gente solo famosa, sino que están dedicados a este mundo artístico. No es cualquier persona la que te va a evaluar", sostuvo.

La pareja está ahora entre los 12 finalistas del concurso y seguirán dando lo mejor de sí para lucirse y destacaron el nivel de profesionalismo del mismo show.

"Siempre hemos sido responsables, perfeccionistas en nuestro estilo, en nuestra ropa. Pero estar acá, ver como trabaja la gente de Hollywood, que son tan profesionales", agregó.