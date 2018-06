Felipe Berríos y perdón de los obispos: "No les creo nada mientras sigan teniendo cuello romano"

08:50 El sacerdote jesuita dijo que "cuando veo las entrevistas pidiendo perdón, eso no hay que decirlo con palabras, hay que decirlo con hechos, en la manera de vestirse, en la manera de hablar, vivir de forma más sencilla".

El sacerdote jesuita, Felipe Berríos, se refirió a la crisis de la Iglesia tras las denuncias de abusos por parte del clero.

"Se está ventilando todo lo que estaba escondido. Se fue endiosando a los curas y a los obispos, eso fue un caldo de cultivo para toda clase de abuso y el siguiente paso es tapar eso. Creo que es bueno que esto pase, que se limpie, pero no falta solo con que aparezcan estos casos y se cambien unas personas, hay que cambiar la forma de hacer iglesia. Viendo a estos curas pidiendo perdón, yo no les creo nada mientras sigan teniendo cuello romano, andando en auto y teniendo casas con empleadas. Tenemos que sacarnos el cuello, estar más cercano a la gente, porque el cuello indica privilegio", dijo a Tele13.

El jesuita sostuvo que le sorprendió ver a los obispos sonrientes en Roma, "así como estuvieran en un paseo de curso, no po, ellos estaban en algo serio, en una crisis, en una situación de abuso, delitos sexuales, no era para andar sonriendo. Cuando veo las entrevistas pidiendo perdón, eso no hay que decirlo con palabras, hay que decirlo con hechos, en la manera de vestirse, en la manera de hablar, vivir de forma más sencilla".

Respecto a la carta del Papa Francisco a los creyentes chilenos, Berríos comentó que "tiene dos puntos: el que habla de tener esta cultura de abuso, pero tiene una segunda cuestión en que el Papa le dice que el Espíritu Santo vive en la gente, si la Iglesia no los representa, es una Iglesia muerta. Tenemos que escuchar, Dios nos habla en la gente. Si tenemos nuestra agenda independiente, no estamos escuchando la voz de Dios, el Papa está envalentonando a la gente que tome su rol, porque las monjas, nosotros y los obispos están al servicio de la gente", recalcó.