Miguel de Liechtenstein afirmó que es su nombre verdadero y que "nunca me he colado en ningún evento"

El chileno recalcó que "jamás me he hecho pasar, ni pública, ni privadamente como miembro perteneciente a ninguna Familia o Casa Real, o Principesca" y que las acusaciones han dañado a su entorno.

El chileno Miguel de Liechtenstein cerró la polémica surgida a raíz de la publicación de un diario español, que lo acusaba de hacerse pasar como miembro de la realeza para participar de distintos eventos sociales en Europa.

A través de un comunicado difundido desde su Fundación Sin Odio, el abogado afirmó que "ese es mi nombre verdadero" y lamentó el daño que la situación ha provocado en su entorno.

"Estos días han sido muy duros para mí. Un reportaje artero, lleno de posverdad publicado en un diario español fue reproducido, sin chequear datos ni hablar conmigo o mi abogado, por muchos medios chilenos", dijo el joven.

"Han hurgado en mi vida privada y han llenado páginas con falsedades que también han dañado mi entorno familiar, mis amigos y a personas con las que he trabajado", agregó.

En el texto aseguró que Miguel de Liechtenstein "es mi nombre verdadero y así lo indican todos los documentos legales chilenos, incluyendo mi pasaporte y mi cédula de identidad. No poseo otro nombre ni ocupo otro en mis actividades comerciales como abogado, sociales y de filantropía".

El joven de 34 años sostuvo que "jamás me he hecho pasar, ni pública, ni privadamente como miembro perteneciente a ninguna Familia o Casa Real, o Principesca, de ningún país del mundo y, por tanto, tampoco del Principado de Liechtenstein" y recalcó que "nunca me he colado en ningún evento y siempre he asistido con invitación, en Chile y en Europa".