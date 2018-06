Concentración Feminista en Plaza Italia terminó con incidentes aislados

Este viernes se realizó una Concentración Feminista en Plaza Italia, esto a propósito de la Cuenta Pública realizada durante esta jornada por el Presidente Sebastián Piñera.

Los grupos convocaron a una actividad que estaba autorizada por la Intendencia Metropolitana.

Algunos manifestantes comenzaron a marchar en dirección a la Alameda, cuestión que no estaba acordada con las autoridades. Ante esto, personal de Fuerzas Especiales se presentó en el lugar, por lo que hubo algunos enfrentamientos aislados.

La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, cuestionó a las convocantes. "Pidieron permiso para una concentración, no para una marcha. Y a pesar de eso deciden no respetar su propia solicitud y cortar tránsito. Carabineras tratan de dialogar pero no entienden. Más respeto por quienes en hora peak pretenden trasladarse", señaló en su cuenta de Twitter.