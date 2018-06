Alcalde de Cerro Navia defendió la policía municipal: "En ningún caso queremos reemplazar a Carabineros"

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, defendió la implementación de la policía municipal, para brindar mayor seguridad a los vecinos.

La medida ha causado polémica y rechazo por parte del gobierno, ya que los integrantes portarán armas.

"Estamos levantando una propuesta, que bien si puede ser controversial, es de una necesidad urgente en nuestra comuna. Este año tenemos seis carabineros menos que el año pasado, hemos estado en una lucha incansable para aumentar la dotación. No quisimos pedir más carabineros y ellos nos indicaban que el principal factor que incidía en la dotación eran las denuncias, nuestros vecinos no denuncian, han perdido valor las denuncias", dijo a radio Duna.

El edil enfatizó que con la medida no se busca reemplazar a Carabineros.

"Fuimos conociendo la experiencia de Calera de Tango y creemos que la única opción que tenemos hoy para aumentar la seguridad es la policía municipal. A diferencia de la seguridad ciudadana, ellos son ex carabineros y ex PDI, gente con un ojo entrenado que logra detectar conductas que podrían ser asociadas a un delito. No tenemos la arrogancia de querer remplazar a Carabineros, solo queremos complementar sus funciones", recalcó.

Tamayo sostuvo que "la gente que muere en Cerro Navia, nadie se entera, en homicidios han habido 10 este año, ¿tú crees que alguien se entera? Acá lo estamos pasando mal, si queremos que los resultados sean los mismos no podemos seguir haciendo lo mismo. Del grupo de policía municipal son seis personas, pero es lo que se permite. Son acciones concretas y los vecinos lo perciben, puede ser controversial, pero no puedo hacer nada. Estamos dentro del marco legal, hemos sido cuidadosos, estamos en el borde, pero, en ningún caso, queremos reemplazar a Carabineros".