Manuel Pellegrini por el asalto en Vitacura: "Yo reaccioné y me fui encima de uno"

El fin de semana pasado el entrenador Manuel Pellegrini y su esposa, Carmen Gloria Pucci, junto a una pareja amiga, fueron violentamente asaltos en la comuna de Vitacura cuando se disponían para ir a comer a un restaurante.

Dos hombres los abordaron en un estacionamiento con armas de fuego cortas y los intimidaron para robar la cartera de la esposa del dt. Andaban en un porshe que tenía encargo por robo.

Según detalló LUN, mientras daba una charla, Pellegrini detalló al público cómo había pasado todo: "Me estacioné, caminé 40 metros, se bajaron dos tipos con pasamontañas. Yo reaccioné y me fui encima de uno, el tipo sacó la pistola a unos tres metros y disparó hacia arriba. El balazo quedó en el edificio".

La presencia de Carabineros en el lugar generó la rápida huída de los delincuentes. Sin embargo, Pellegrini dijo que actuó más bien por instinto en el momento.

"Nunca sentí temor, no fue una reacción de valiente. Si el sujeto hubiese sacado la pistola antes, no me muevo", agregó.

En cuanto a la delincuencia en Chile, el dt analiza que puede ver mucho temor en las personas, "esto de la delincuencia es un problema social que va más allá del color político".