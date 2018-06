La última carta que la mamá de Luis Miguel escribió antes de desaparecer

Javier León Herrera escribía su libro sobre Luis Miguel cuando encontró la última carta que escribió la mamá del "Sol de México" antes de desaparecer.

Marcela Basteri redactó esta carta a fines de los 80 para su madrastra Catalina Mezín. Ella desapareció en agosto de 1986.

"Querida Cata: Espero que te encuentres bien en compañía de la familia. Recibí tu carta y no sabes la alegría que me diste. Yo estoy muy bien, estoy embarazada de seis meses", detallaba en la misiva.

En sus palabras ya se notaba la angustia que sentía al estar lejos de su hijo. "En enero Luis y Luis Miguel van a estar en Argentina, espero que los veas y si quieres venir se lo dices a Luis y él te manda los boletos. Ellos van a estar dos o tres meses de gira pero si quieres te vienes antes y yo te voy a buscar al aeropuerto", le decía.

En la carta también le contaba que se encontraba sola con Alex en la casa y que dos personas la ayudaban, "es muy grande, son dos pisos".

Basteri se despidió con un fuerte abrazo y un beso. "Espero que me contestes pronto, a mi padre hace tiempo que no le escribo, sabes que me cuesta mucho trabajo expresarme en italiano, pero voy a tratar de escribirle porque no sé nada de él desde hace meses largos (..) tu hija que no te olvida, Marcella".

Ese mismo mes la mamá del cantante desapareció Se sabe que la relación de Basteri y su pareja (Luisito Rey), era pésima y que ella se sentía excluida de la vida artística de su hijo.