Caso Arcano: mamá de Alberto Chang fue declarada culpable de estafa

Verónica Rajii, mamá de Alberto Chang, fue declarada culpable de estafa en el marco de la investigación del caso Arcano, cuyo fraude llega a los $35 mil millones.

La mujer, de 70 años, aceptó el procedimiento abreviado en la indagación de estafa piramidal por su "salud mental", afirmando que "me considero absolutamente inocente y voy a aceptar, porque ya no puedo resistir más acusaciones, audiencias, gente que me ve en la calle. Hasta me han escupido y eso no lo puedo aceptar".

El fiscal Felipe Sepúlveda pidió la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo y el pago mensual de 4 UTM ($190.000).

Por su parte, el abogado Alex Carocca solicitó una pena de tres años y un día, bajo libertad vigilada, debido al estado de salud de Rajii.

La sentencia se conocerá el 11 de junio.