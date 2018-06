Rafael Garay rompió el silencio desde la cárcel: “En ese período tenía ideas suicidas”

"Me voy a definir así: soy adicto. Independiente que lleve ahora 18, 19 meses sin tomar. Pero el adicto aprende a mentir, aprende a ocultar, a proteger sus instancias de consumo”, dijo a dos periodista de Revista Sábado, Rafael Garay, según consignó Emol, después de dos años sin hablar con la prensa.

El ingeniero comercial, que hoy está recluido en el anexo Capitán Yáber de la cárcel Santiago Uno, imputado por el delito de estafa, habló sobre lo ocurrido los últimos meses, incluyendo el haber fingido tener cáncer y su posterior encarcelamiento en Rumania.

“Había muchas veces, por ejemplo, que yo daba una entrevista en vivo, súper exitosa en televisión a media noche, pero yo no me iba para la casa. (…) Yo me iba a tomar, y llamaba a mis amigos, y uno dice, ¿cómo gastaba tanto? Bueno, muy sencillo: si tú eres el tipo que pone las lucas, sales con diez amigos, y cuesta 50 lucas un trago, y haces una ronda con diez amigos, son 500 lucas", aseguró.

Y continúo reconociendo que “en ese período tenía ideas suicidas. Desde la adolescencia las tuve, pero se concretó fuertemente cuando murió mi mejor amigo, Maximiliano Paul, el 2011. Eso me liquidó. En abril de ese año me intenté quitar la vida con gas más clonazepam. Una vecina se dio cuenta. Sellé con tape los bordes de la puerta de la cocina. Después tuve otro episodio, el día que se me ocurrió la estupidez, la mentira asquerosa de decir que estaba enfermo”.

Así, continuó relatando sus episodios de inestabilidad. “Puse en mi Facebook que estaba enfermo y me puse una sobredosis de insulina, que debería haber sido mortal. Me puse quince ampollas. Con eso supuestamente estaba listo, pero desperté en mi departamento en La Dehesa. Yo estaba muerto ese día, o eso es lo que creía. O eso es lo que quería”, añadió.

En cuanto al dinero que aceptó, insistió en que pensó en devolverla y negó sentirse como un estafador,k asegurando que tiene un “plan” para reintegrar todos los montos. “Lo que pasa es que estafador es el que vive haciendo estafas. Yo me mandé una cagada, que se llama estafa, por lo tanto estafé. Pero no he tenido esa conducta antes ni la voy a tener después. Lo que tengo es un buen plan que debería funcionar bastante bien de cómo voy a devolver un gran porcentaje del dinero que queda por devolver”, reiteró.

Consultado por su relación con Iván Núñez, reconoció que “es uno de los mejores tipos que conozco. Además es un gran profesional. Fuimos muy amigos. Y está bien: 34 millones de pesos, lo que tu querai, pero ahí mi pecado es mucho más grande: porque llegó un momento, que fue mucho antes, cuando debí decirle lo que me pasaba. Incluso cuando él había recuperado su dinero, porque en un momento liquidé las inversiones y le devolví”, dijo.

Y fue ahí, donde aseguró, que debió decirle: "´Estoy hecho mierda´. La plata, trabajando, yo la podría conseguir, pero lo que no voy a reparar nunca es haber perdido probablemente a uno de los mejores amigos que tenía y a un gran tipo”, concluyó.

NUEVA ENTREVISTA

Además de conceder esta entrevista, Rafael Garay, también recibió en la cárcel a Juan Manuel Astorga, quien grabó la conversación que será transmitida la noche de hoy en Ahora Noticia de Mega.