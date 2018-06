Aumentan vigilancia en caletas y puertos para evitar llegada de inmigrantes por vía marítima

"Frontera Segura", es el nombre del programa, donde las policías, el Ministerio Público, y , la Dirección General de Territorio Marítimo, entre otras instituciones están alerta de la llegada de inmigrantes por mar. Todo esto, pues según informó El Mercurio , muchos extranjeros están llegando en embarcaciones precarias, debido a los controles que se están realizando en los pasos no habilitados.

La vigilancia que se establecerá busca reducir el delito de tráfico de personas, que los últimos años ha tenido aumento y que vía marítima podría seguir ocurriendo. Y es que informes indican que las caletas del norte están más proclives al hecho.

Según detalló la Armada, existen dos tipos de ingreso ilegal. Uno de ellos es por intermedio de polizones en embarcaciones mayores; como también en pequeños botes que zarpan desde las costas de Perú.

Consultado por esta situación, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, precisó que los casos que se han presentado “ "no son significativos", aunque, agregó "que esto no quiere decir que el fenómeno no exista. (…) Hay riesgo de que esto, que sucede en varias partes del mundo, ocurra también en Chile. No podemos excluir nada", concluyó.