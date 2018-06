Ministro Larraín: "Tenemos que terminar con esta semi ilegalidad con que está operando el sistema Uber"

10:04 El titular de Justicia dijo que el baleo de un carabinero a un conductor del servicio "demuestra que no hemos sido capaces de regular estos sistemas".

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se refirió a los disparos que un carabinero efectuó en contra de un chofer de Uber durante la madrugada en el Aeropuerto de Santiago, luego de que el conductor se negó a que su auto fuera requisado.

"Esto demuestra que no hemos sido capaces de regular estos sistemas de transportes como Uber. Obviamente no se justifica, pero cualquier persona que sea llamada a una revisión debe hacerlo. Si no, se pone frente a Carabineros como sospechoso" dijo en radio Agricultura

Larraín además planteó que "me parece lamentable (...) tenemos que terminar con esta semi ilegalidad con que está operando el sistema Uber".

"Nadie puede negarse a un control policial, porque se somete a una serie de sospechas" dijo.