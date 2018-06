Doctor Soto reapareció en la TV haciendo un "mea culpa": "Decidí reflexionar sobre lo ocurrido"

El polémico doctor Ricardo Soto reapareció en pantalla tras estar nueve meses alejado de la televisión. Esto, luego de sus criticados dichos en el matinal Bienvenidos cuando recomendó usar una sustancia tóxica, MMS, para limpiar el organismo.

Fue en el programa Mentiras Verdaderas donde hizo un "mea culpa" sobre lo ocurrido y afirmó que le sirvió para realizar "una profunda reflexión y, por cierto, un gran aprendizaje. Lo agradezco a diario", le dijo al periodista Eduardo Fuentes.

El profesional de la Universidad de Chile aseguró que fue él quien se retiró "voluntariamente de pantalla" después de haber tenido una "reunión interna", descartando los dichos sobre su "congelación" o desvinculación del matinal. "Decidí reflexionar en mi responsabilidad sobre lo ocurrido", agregó.

Soto también asumió que había hablado "ingenuamente" del MMS sabiendo que era un tema polémico. "No estudié lo suficiente y de eso soy muy responsable. La normativa chilena vigente lo tiene prohibido, no es medicamento, es un producto. Me lancé a hablar del tema sin tener experiencia alguna, jamás se lo he indicado a nadie (…) En buen chileno, yo me metí en la pata de los caballos”, afirmó el profesional.

Igualmente Soto dijo que se sintió "desamparado" después de notar su error al aire. "Hay un editor, un periodista a cargo que asumen parte de esa responsabilidad, por cierto. Cualquiera de las dos partes se pudo haber dado cuenta en el momento oportuno y haber frenado el tema (...) más allá de buscar las razones, la responsabilidad hoy es mía de haber caído en esa ingenuidad, pero bueno, el dolor sirve para aprender muchísimo".

El médico agregó que de todo este proceso tras sus polémicos dichos, lo que más le dolió fue ver las consecuencias en su familia. "Fue durísimo verlos afectadados, la verdad es que no quiero volver sentir eso”.