Chofer de Uber baleado por carabinero: "No quería bajarme porque me iban a quitar el auto"

Rodolfo Muñoz fue formalizado este miércoles por atentado a la autoridad y maltrato de obra a Carabineros. Reconoció que intentó huir, pero que no quería atropellar al funcionario policial.

Rodolfo Muñoz, el chofer de Uber que terminó baleado tras un incidente con un carabinero en el Aeropuerto de Santiago, reconoció que intentó huir ante el control, pero negó que intentara atropellar al funcionario policial.

En declaraciones entregadas en el Centro de Justicia de Santiago, donde fue formalizado por atentado a la autoridad y maltrato de obra a Carabineros, el hombre entregó su versión de los hechos.

"No quería bajarme porque me iban a quitar el auto. El carabinero rompió el vidrio, me saltaron esquirlas y ahí perdí el control del vehículo", expresó Muñoz, quien grabó gran parte de hecho en su celular.

Tras esto, el conductor afirmó que quiso "huir, pero no asesinar al carabinero. De querer hacerlo, lo hubiese atropellado".

Por la respuesta del funcionario policial a su acción, Muñoz expresó que "para saber si era Uber, darme dos tiros no sé si es normal".

La defensa del hombre alegó una desproporcionalidad en el actual del carabinero, mientras que el funcionario recibió el respaldo de su institución y del Gobierno.