[VIDEO] A Denise Rosenthal le rompieron el vidrio del auto para robarle

11:18 La cantante compartió un video donde se aprecian los vidrios rotos. Según ella, no lograron llevarse nada importante.

La cantante Denise Rosenthal sufrió un robo al interior de su vehículo. Según la artista, quien compartió videos en Instagram, le quebraron uno de los vidrios del automóvil para sacarle algunas cosas.

"Tengo pena, ayer me rompieron el auto, me robaron (nada importante por suerte). Pero igual, se siente mal. Me da tristeza", escribió en una de sus Instagram Histories donde se aprecian aún los vidrios rotos.

La intérprete se encuentra estos días promocionando el lanzamiento de su disco Cambio de piel.