Prisión preventiva para hombre acusado de matar y quemar dentro de un tarro a su amante en Pudahuel

El único imputado por el hallazgo de una mujer encontrada al interior de un tarro y quemada en la comuna de Pudahuel, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio.

Se trata de Pedro Enríquez Cortes de 40 años, quien confesó el crimen el mismo día que Carabineros encontró los restos óseos.

Al momento de su detención, el hombre que mantenía una relación extramarital con la víctima, madre de dos niños, dijo que había sido un "accidente".

Según los antecedentes entregados por el Ministerio Público, la mujer concurrió al sitio donde la encontraron porque su pareja le daría "una sorpresa", pero en el lugar se produjo una discusión.

El hombre relató que ella tropezó con una piedra, se cayó y murió. Después del escenario tomó el cuerpo, la puso dentro del tambor y le prendió fuego. Sin embargo, detalles de la investigación dieron cuenta que el cuerpo fue fragmentado en doce partes.

La madre de la víctima, Nelly Ascencio, dijo que no le cree nada al imputado. "Si dice que mi hija se cayó con una piedra, entonces por qué no la auxilió, no la llevó en la camioneta (...) tanta maldadad en un hombre, la quemó viva", dijo la madre a radio Biobio.