Estudio aseguró que la gente nacida después de 1975 es cada vez más tonta

Investigadores noruegos realizaron un estudio que prácticamente dejaría como "más tontos" a quienes tienen menos de 43 años. Es que según ellos, el descenso en la inteligencia de las personas comenzó a disminuir a partir de 1975.

El análisis, que fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) , se basa en el llamado "efecto Flynn", que mostraba un aumento del coeficiente intelectual con el avance de las generaciones por factores como la alimentación, el mejor ejercicio, el acceso a la salud y a las universidades públicas.

Pero los europeos afirmaron que en las últimas décadas la situación se ha ido revirtiendo, especialmente en las personas que llegaron a la adultez en la década de los noventa.

El equipo del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch en Noruega analizó el coeficiente intelectual de jóvenes varones noruegos que ingresaron en el servicio militar obligatorio desde 1970 a 2009. En total, se contabilizaron 730.000 pruebas. Al estudiar los datos, encontraron que las puntuaciones disminuían considerablemente.

Los nacidos en 1991 obtuvieron alrededor de cinco puntos menos que los que nacieron en 1975, y tres puntos menos que aquellos nacidos en 1962.

Los investigadores descartaron que las razones para el descenso del coeficiente intelectual sean genéticas, apuntando a los cambios en la forma en la que se enseñan las matemáticas y los idiomas, o la preferencia por la televisión y los computadoes a la lectura de libros pueden estar detrás de nuestra actual tendencia.

Ante esto, los noruegos afirmaron que probablemente la inteligencia como se le conoce actualmente no está relacionada a un concepto clásico, por lo que una actualización de las metodologías podría mostrar otros resultados.