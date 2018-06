Hermano de Karadima: "Fernando es culpable, tiene que pedir perdón"

08:50 Óscar Karadima se enteró por la prensa, al igual que el resto de la familia, de las acusaciones de abuso sexual contra el ex párroco. "El mundo se me vino abajo (...) sigo pensando cómo es posible que un hermano mío haya hecho lo que él hizo", dijo.

Óscar Karadima (77) es uno de los hermanos menores del ex párroco Fernando Karadima, quien se reunió con el Papa Francisco en Roma hace un par de semanas.

En entrevista con La Tercera - la única que ha dado y que dará según él - confesó que nunca ha vuelto a tener contacto con su hermano desde que se conocieron las acusaciones de abuso sexual, al igual que el resto de la familia se enteraron por la prensa y afirma que, uno de sus deseos es que su hermano pida perdón.

. No quería creer. Es mi hermano. Creer una cosa así de tu propio hermano es terrible", dijo.

Óscar contó que piensa mucho en Fernando "por el daño que nos hizo y por él, porque".

Cuando se enteró que su hermano estaba acusado de abuso sexual lo hizo a través de internet.. Lo mismo pasó con el resto de la familia, "llorábamos y no decíamos nada".

Óscar no tiene los mejores recuerdos de su hermano. ". Toda la familia Karadima ha sido víctima de abusos de poder y de conciencia".

Recuerda que nunca tuvieron un número de celular para contactarse con él. "No nos respetaba, no nos tomaba en cuenta".

Después de todo lo que pasó, Fernando nunca ha dicho que culpable ni tampoco le ha dado ninguna explicación a su familia. ". Hasta el día de hoy, jamás nos ha pedido que vayamos a hablar con él para explicarnos lo que pasa".

Óscar es enfático en decir que Fernando nunca ha querido a nadie, "sólo se quiere a sí mismo", y una de las cosas que siempre le llamó la atención es que a veces les daba dinero. "Un sacerdote regala su tiempo, no su dinero, que no sé de donde lo sacaba".

En cuanto al apoyo de la Iglesia católica chilena, el entrevistado afirma que nunca se acercaron a su familia : ". El Papa fué el único que tuvo palabras de cariño y de consuelo hacia ellos".

Tras su reunión con el Sumo Pontífice y los otros sacerdotes que fueron a relatar su experiencias a Santa Marta, Óscar reconoce que lloró sin poder controlarse y que esas lágrimas eran por su familia.

. La honra de mi familia está en el suelo. Yo he leído en redes sociales 'familia Karadima, familia de degenerados, familia encubridora, pedófila, porque encubren a un pedófilo”. Y con eso yo lloro. Me indigna, porque sé que no somos así. Somos una familia buena, trabajadora. Nunca le hemos hecho daño a nadie".

Al preguntarle qué haría si tuviera en frente a su hermano condenado, Óscar dice que le pediría humildad. "".

Y finaliza: "Fernando, eres un hombre que va a morir ¿cómo te atreves a morir de esta manera, como un soberbio que no pide perdón? Te lo pido por Dios y por la Santísima Virgen que tú siempre dijiste que amabas tanto.".